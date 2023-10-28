"У кожній грі Динамо і пропускає, і мало створює. Одна назва залишилася від Динамо. А гри як такої нема. Нема швидкісного футболу. Є переводи ліворуч-праворуч через середину, через Бражка. Але що далі? Я не бачу швидкісних забігань. А коли намагаються йти через центр, потрапляють у скупчення суперників. І щоразу одне і те саме. А стовідсоткових моментів у цій грі я і не згадаю.

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Що треба робити, аби щось змінилось у Динамо? Залишається чекати. Напевно, Луческу нічого більше дати команді не може, а йти не хоче. Звільнити його не можуть, бо за це треба платити. От все і залишається, як є", – поділився Сабо в коментарі УПЛ ТБ.

До слова, нічия з Колосом стала вже третім матчем поспіль, в якому Динамо не змогло здобути перемогу – кияни перед цим програли Поліссю та СК Дніпро-1.

Динамо вдесятьох втримало нічию з Колосом – безвиграшна серія киян досягла трьох матчів, Ванат пропустить Класичне