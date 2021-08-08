Стало відомо, у яких комплектах екіпірування сьогодні зіграють луганці та кияни у центральному матчі 3-го туру Прем'єр-ліги.

Вранці на Славутич-Арені в Запоріжжі відбулась традиційна нарада за участю офіційних осіб, задіяних в поєдинку. На ній було затверджено, у яких формах зіграють команди.

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Як повідомляє прес-служба Зорі, луганці на гру вийдуть у чорно-сірому екіпіруванні, а воротар – у зеленому комплекті. Динамо ж одягне нову форму біло-блакитних кольорів, голкіпер гратиме в сірому.

Зауважимо, луганці прийматимуть киян вже сьогодні, 8 серпня. Стартовий свисток на Славутич-Арені пролунає о 19:30. Наразі Динамо та Зоря мають по три залікові бали, але кияни провели лише одну зустріч в УПЛ, а луганці – вже дві.

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