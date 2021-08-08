От ми й дочекалися першого матчу в новому сезоні УПЛ, який дійсно можна назвати топовим. Бронзовий призер проти чемпіона, швидкі контратаки проти володіння, інтенсивний пресинг проти стилю з мінімізацією ризиків – що може бути краще? Остання зустріч між Зорею та Динамо у чемпіонаті, наприклад, подарувала шедевральний гол Сидорчука у Запоріжжі. Саме після того поєдинку про золото киян заговорили у повний голос.

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І ось команди знову зустрічаються у Запоріжжі – і знову їхня битва має велике значення для чемпіонських амбіцій "біло-синіх". Шахтар вчора зазнав сенсаційної поразки від Олександрії, тож підопічні Мірчі Луческу отримали нагоду обійти донеччан у турнірній таблиці. Щоправда, в поточному турі можна лишень наздогнати "гірників", адже у киян менше матчів – втім, у перенесеному на середу поєдинку проти Миная динамівці відсвяткують перемогу з вірогідністю в 99%. Сьогодні ж важливо прибити Зорю.

Луганцям теж необхідні очки, адже на старті сезону команда вже встигла втратити очки, програвши все тій же Олександрії вдома. Потім був виїзний розгром Інгульця з рахунком 5:1, однак і в цьому поєдинку не все пройшло гладко – до 83-ї хвилини "мужики" вели лишень із рахунком 2:1, причому у їхні ворота не поставили явний пенальті. Статистично Зоря також не вразила, дозволивши петровцям 25 разів торкнутись до м'яча у штрафному, а точність передач уперед склала всього 66,42%.

Взагалі, футбол підопічних Віктора Скрипника виглядає доволі тривожно. Команда йде другою в УПЛ за середньою кількістю довгих передач (більше тільки у Вереса), за середньою кількістю втрат м'яча луганці поступаються тільки Олександрії, а за два перших тури Зоря дозволила провести по власних воротах аж 22 удари. Контроль м'яча тримався на рівні 60,5%, але при такому високому показнику "мужики" слабко атакують позиційно – їхній темп передач нижчий за середній по лізі, а за одне володіння колектив робить не більше 3,62 передач.

Зоря довго тримає м'яч й віддає дуже багато передач уперед, але коротко розігрує атаки. Це сигналізує про спрощення футболу – підопічні Віктора Скрипника конвертують володіння у кілька пасів з подальшим лонгболом на хід, допускаючи велику кількість браку. Проблеми з позиційним наступом команда компенсує дальніми ударами – середня дистанція складає 18,82 метри, а 2 з 5 голів були забиті з-за меж штрафного. Крім того, багато поставлено на індивідуальну майстерність – в середньому, "чорно-білі" роблять аж 16 успішних обіграшів на дриблінгу.

В командному плані Зоря старається брати надзвичайною інтенсивністю пресингу (5,1 PPDA, лідери УПЛ). Завдяки хорошій роботі по нічийних м'ячах, відбираннях та перехопленнях "мужики" отримують змогу перезавантажувати свої атаки, компенсуючи величезну кількість браку. Словом, Віктор Скрипник ставить футбол, який провокує суперника на помилки, караючи за них швидкими контрвипадами – проблема ж полягає у великій енерговитратності такого стилю й сумнівній надійності ігрової конструкції. Матчі Зорі на старті нового сезону – це розвесела гра на зустрічних курсах зі значною кількістю моментів біля обох воріт.

Наскільки це може бути проблемою для нинішнього Динамо? На жаль, зараз робити далекоглядні висновки важко, адже за плечима киян всього один офіційний матч проти дебютанта УПЛ, у якого майже всі статистичні показники залишились на рівні Першої ліги. Верес кілька разів непогано ловив "біло-синіх" на флангових контратаках, але системних помилок в обороні "біло-синіх" виникало обмаль, а сам матч де-факто завершився вже на 6-й хвилині, після другого голу чемпіона.

Можна також спертись на інформацію зі спарингів на літніх зборах, однак Динамо ніяк не могло зібрати на них оптимальний склад, а Мірча Луческу використовував кожен із поєдинків для відпрацювання окремих компонентів або моделей гри. Зокрема, посеред тижня "біло-сині" провели товариську зустріч з Фенербахче у Стамбулі – там кияни потрапили під інтенсивний тиск, завершивши з найгіршою за п'ять місяців точністю поперечних передач і посередньою загальною точністю (85%). Команда звалилась на правий фланг при позиційних атаках і дуже слабко відпрацювала у єдиноборствах в усіх фазах гри.

Динамівцям критично бракувало темпу при роботі в центрі поля й награло всього на 0,73 очікуваних голів. Провал? Навряд чи. Динамо явно відпрацьовувало конкретні завдання у цьому матчі – грало від стримування суперника (30% передач на власній третині поля явно на це натякають), уникало жорстких контактів ("біло-сині" старалися читати передачі) й відійшло від стерильного володіння. Спаринг проти Фенербахче імітував окремі нюанси матчів ЛЧ, де підопічним Мірчі Луческу доведеться грати під тиском.

Поки що найбільш явними проблемами у футболі Динамо є просування атак із задньої лінії – у Стамбулі жоден захисник не добився показника вище 71%. Особливо розчарував Тимчик (33% точності пасів), який перед цим провів королівський матч проти Вереса. Крім того, помітно, що у поєдинках, де суперник чинить інтенсивний тиск, "біло-сині" починають допускати відчутний відсоток браку. На старті сезону це можна пробачити, але конкретно в поєдинку проти Зорі даний мінус може вилізти боком.

Стилістично ж Динамо за літо не змінилося. У тому ж матчі проти Вереса кияни продемонстрували 90% точності передач, темп у 18,61 передач на хвилину та 84% точності пасів уперед при загальній стерильності володіння. "Біло-сині" ставили на обережність, якість і високий темп – в цьому головна перевага чемпіона над Зорею. Втім, то був лишень Верес. Сьогодні динамівці отримують принципово інший рівень спротиву.

Кадрова ситуація

Травмованих чи дискваліфікованих у складі Зорі немає, але без втрат команда не обійшлась. Луганцям не зможе допомогти Булеца, який пропустить зустріч через умови оренди з Динамо.

У Динамо ситуація складніша. В лазареті досі залишаються Бурда, Бєсєдін, Каргбо, Вербіч і Попов, а Супряга повернеться до тренувань у загальній групі лишень наступного тижня. Втім, киянам вдалося уникнути дискваліфікацій.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Динамо

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Кочергін, Громов, Хомченовський – Шахаб, Сайядманеш

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Зоря, очевидно, дасть бій Динамо. Прямо зараз з киянами дійсно можна чіплятись за результат – у них мало офіційних матчів за спиною, їхні лідери перебувають у різному ігровому тонусі, а під інтенсивним тиском "біло-сині" поки виглядають не так переконливо, як рік тому. В позиційному наступі чемпіон також не вийшов на свій звичний рівень – динамівці грішать великою кількістю дальніх ударів (майже половина від загальної кількості) й входять у штрафний не так часто, як очікується.

Всі ці показники будуть покращуватись по ходу чемпіонату, але прямо зараз Зоря може "взяти" киян. Тим паче, що на старті сезону "мужики" не мають проблем з фізичним навантаженням – сьогодні команда здатна бігати у максимально можливому темпі, агресивно пресингуючи й провокуючи суперника на помилки.

Проблема, однак, полягає у занадто великій кількості браку при передачах та дуже прогнозованій тактиці. Динамо вже у матчі проти Фенербахче готувалося грати під інтенсивним тиском, який запропонує Зоря – ось тільки луганці не можуть так же якісно атакувати позиційно.

Вочевидь, поєдинок буде нагадувати весняну зустріч у чемпіонаті. Господарі піднімуть швидкості й будуть час від часу ловити суперника на контратаках, а гості стримуватимуть "мужиків" через володіння й демонструватимуть вищу ефективність у всіх компонентах гри. Особливо серйозною є перевага чемпіона в просуванні атак: навіть у важкому матчі проти Фенербахче "біло-сині" зробили 27 дотиків у штрафному – а Зоря навіть Інгульцю дозволила зробити 25 у власному карному майданчику.

Як показали попередні зустрічі, якість Динамо суттєво переважає активність Зорі. Саме тому варто поставити на чергову перемогу киян.

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