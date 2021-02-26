Динамо дещо затримається в Бельгії після перемоги над Брюгге в матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи (1:0).

Часу на святкування не буде, оскільки Мірча Луческу призначив тренування на 11:30, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Після занять динамівці зберуться разом, щоб подивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи (воно почнеться о 14:00). На цій стадії "біло-сині" вже можуть перетнутися з Шахтарем. На 16:30 запланований виліт з Остенде до Львова, де кияни затримаються аж до неділі – саме тоді відбудеться матч 16 туру УПЛ проти "містян".

Нагадаємо, що Динамо перемогло Брюгге завдяки голу Буяльського на 83 хвилині зустрічі.

Динамо вистраждало перемогу над Брюгге та пробилося в 1/8 фіналу ЛЄ – красивий гол і вдала заміна Луческу