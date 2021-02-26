Динамо немного задержится в Бельгии после победы над Брюгге в матче 1/16 Лиги Европы (1:0).

Времени на празднование не будет, поскольку Мирча Луческу назначил тренировку на 11:30, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Брюгге – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

После занятий динамовцы соберутся вместе, чтобы посмотреть жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы (она начнется в 14:00). На этой стадии "бело-синие" уже могут пересечься с Шахтером. На 16:30 запланирован вылет из Остенде во Львов, где киевляне задержатся до воскресенья – именно тогда состоится матч 16 тура УПЛ против "горожан".

Напомним, что Динамо победило Брюгге благодаря голу Буяльского на 83 минуте встречи.

Динамо выстрадало победу над Брюгге на выезде и пробилось в 1/8 финала ЛЕ – красивый гол и удачная замена Луческу