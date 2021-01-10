"Це був хороший період, зважаючи на те, що на першому тренуванні у мене було всього 8 гравців. Це був період карантину, коли футболісти мало тренувалися і багато було травмованих. Було важко.

Динамо оприлюднило план виходу з відпустки – киян очікує насичений період

На щастя, нам вдалося вийти у ЛЧ. Це викликало у гравців великий ентузіазм і додаткову мотивацію. На жаль, восени ми втратили 15 футболістів і змінили розстановку гравців. Ми підключили молодих футболістів, але все закінчилося добре.

Не можна сказати, що для нас цей сезон не був хорошим, але подивимося, що буде навесні", – цитує Луческу ProSport.ro.

Нагадаємо, румунський фахівець очолив киян влітку, замінивши Олексія Михайличенка. Після 13-ти турів УПЛ Динамо лідирує, випереджаючи Шахтар на один заліковий бал.

Що відбувається із Супрягою?