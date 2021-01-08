Лідер чемпіонату України вже за два дні приступає до роботи.

У неділю, 10-го січня, футболісти Динамо вийдуть з відпустки та розпочнуть підготовку до другої частини сезону 2020/21.

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Цього дня команда у повному складі збереться на базі та здасть тести на COVID-19, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх". Безпосередньо тренувальна робота почнеться наступного дня – 11-го січня заплановані два заняття. Крім того, динамівці двома групами пройдуть медичне тестування перед початком тренувального процесу. На вівторок також заплановані 2 заняття.

У Києві команда буде працювати до 15-го січня, після чого динамівці вирушать на збір до ОАЕ. Перший етап підготовки пройде до 25-го січня – крім тренувань заплановані контрольні матчі. На даний момент узгоджені два поєдинки: 18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі – варшавською Легією, а 21-го січня зіграють із найсильнішою командою Білорусі – солігорським Шахтарем.

Обидва поєдинки розпочнуться о 15:00 за київським часом та будуть показані на клубному Youtube-каналі Динамо.

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