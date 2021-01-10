"Это был хороший период, несмотря на то, что на первой тренировке у меня было всего 8 игроков. Это был период карантина, когда футболисты мало тренировались и много было травмированных. Было трудно.

Динамо обнародовало план выхода из отпуска – киевлян ожидает насыщенный период

К счастью, нам удалось выйти в ЛЧ. Это вызвало у игроков большой интерес и дополнительную мотивацию. К сожалению, осенью мы потеряли 15 футболистов и изменили расстановку игроков. Мы подключили молодых футболистов, но все закончилось хорошо.

Нельзя сказать, что для нас этот сезон не был хорошим, но посмотрим, что будет весной", – цитирует Луческу ProSport.ro.

Напомним, румынский специалист возглавил киевлян летом, заменив Алексея Михайличенко. После 13-ти туров УПЛ Динамо лидирует, опережая Шахтер на один зачетный балл.

Що відбувається із Супрягою?