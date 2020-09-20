"З Луческу це така... Не можу сказати, що драма. Наскільки я зрозумів, Луческу не сильно хотів йти із Шахтаря. А коли пішов, у нього якісь реваншистські настрої гуляли. Із Шахтаря теж важко піти. Хто туди потрапляє – рідко може піти.

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Є всі клуби в Україні – Динамо, Дніпро, Металіст, якщо брати тоді. А є Шахтар – взагалі окремо. Чи це через фінанси або організацію? Все разом. Фінанси дають організацію. Є президент цілеспрямований. Він вибудовує вертикаль свою. Є можливість, підбирається серйозний менеджмент.

Той же Луческу, у нього великий внесок в розвиток Шахтаря в ігровому плані з тими ж бразильцями. Вважаю, нові бразильці Шахтаря не розкрилися ще", – поділився Красніков у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Луческу шокував українську футбольну спільноту своїм приходом в Динамо. Румунський фахівець до цього протягом 12 років працював у донецькому Шахтарі, зробивши "гірників" принциповим суперников киян.

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