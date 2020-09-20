"По Луческу это такая... Не могу сказать, что драма. Насколько я понял, Луческу не сильно хотел идти с Шахтера. А когда пошел в него какие-то реваншистские настроения гуляли. С Шахтера тоже трудно уйти. Кто туда попадает – редко может уйти.

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Есть все клубы в Украине – Динамо, Днепр, Металлист, если брать тогда. А есть Шахтер – вообще отдельно. Это из-за финансов или организации? Все вместе. Финансы дают организацию. Есть президент целенаправленный. Он выстраивает вертикаль свою. Есть возможность, подбирается серьезный менеджмент.

Тот же Луческу, у него большой вклад в развитие Шахтера в игровом плане с теми же бразильцами. Считаю, новые бразильцы Шахтера не раскрылись еще", – поделился Красников в программе Бомбардир.

Напомним, Луческу шокировал украинскую футбольную общественность своим приходом в Динамо. Румынский специалист до этого в течение 12 лет работал в донецком Шахтере, сделав "горняков" принципиальным суперников киевлян.

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