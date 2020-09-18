Мірча Луческу започаткував деякі зміни у розпорядку киян перед матчами Ліги чемпіонів проти Гента, повідомляє Meta Ratings.

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Зокрема, Динамо вилетить у Бельгію не за день до гри, як це було раніше, а за два. Повернення в Україну теж очікується не одразу після зустрічі з Гентом, а на наступний день. За інформацією джерела, ці правила Луческу успішно працювали у Шахтарі.

Ба більше, на матч Ліги чемпіонів румун запросив президента клубу Ігоря Суркіса, який зазвичай виїзні гри команди не відвідує.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Гентом на стадії плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді (2:0), а бельгійці зуміли здолати Рапід (2:1).

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