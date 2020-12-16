"Сідклей і Че Че – хороші, якісні гравці. Упевнений, що якби їх придбали, коли тренером Динамо став Мірча Луческу – вони б у нас заграли.

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Більше того, Сідклей повернеться в команду і отримає свій шанс від Містера, який добре знайомий з можливостями бразильського захисника", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Че Че виступав за Динамо з липня 2018-го по березень 2019 року і встиг провести за киян 16 поєдинків та відзначитись 1 асистом.

Сідклей поповнив ряди "біло-синіх" влітку 2018 року. У січні 2020-го він на правах оренди перейшов у бразильський Корінтіанс, звідки вже незабаром повернеться, аби зарекомендувати себе в очах нового наставника киян.

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