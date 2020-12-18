Главный тренер Динамо Мирча Луческу заинтересован в возвращении в киевский клуб бразильского экс-полузащитника киевлян Че-Че.

Суркис: Если бы Сидклея и Че-Че приобрели, когда тренером Динамо стал Луческу – они бы у нас заиграли

Об этом в своей авторской программе "Денисов TIME" сообщил Александр Денисов.

Напомним, 28-летний футболист выступал за Динамо с июля 2018-го по март 2019 года и сумел записать в свой актив 1 результативную передачу в 16 матчах. Сейчас Че-Че играет за Сан-Паулу – его контракт с бразильским клубом рассчитан до 30 марта 2023 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

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