Луческу хочет, чтобы Че-Че вернулся в Динамо, – Денисов
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов поделился инсайдом относительно камбэка в киевский клуб бывшего легионера.
Главный тренер Динамо Мирча Луческу заинтересован в возвращении в киевский клуб бразильского экс-полузащитника киевлян Че-Че.
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Об этом в своей авторской программе "Денисов TIME" сообщил Александр Денисов.
Напомним, 28-летний футболист выступал за Динамо с июля 2018-го по март 2019 года и сумел записать в свой актив 1 результативную передачу в 16 матчах. Сейчас Че-Че играет за Сан-Паулу – его контракт с бразильским клубом рассчитан до 30 марта 2023 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
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