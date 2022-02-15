Головний тренер киян Мірча Луческу розвіяв чутки про те, що тримає команду в Анталії через ситуацію в Україні.

"Програму збору було сформовано давно. Ми перебуватимемо в Туреччині до 22 лютого.

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Гратиму зі своєю командою на полі у будь-якій точці України. Протягом 2014 року у Донецьку я до останнього моменту був із командою. Я нікого не боюсь.

Це неправда, що Динамо не покине Анталію до особливого розпорядження. Після закінчення збору ми повернемось до Києва. Графік зборів визначено на три місяці вперед. Наше завдання – робити футбол красивим", – цитує Луческу АА.

Нагадаємо, перший поєдинок у другій частині сезону УПЛ Динамо проведе проти Інгульця у Києві 26 лютого. Початок зустрічі о 14:00.

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