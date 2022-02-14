"У нас не було жодних попередніх домовленостей з Інгульцем щодо матчу другого кола в Києві. Ситуація розвивалася таким чином: у серпні до мене звернувся Олександр Поворознюк з проханням провести матч першого кола в Києві, а другого кола – на новому стадіоні в Петровому. Абсолютно зрозумілою є мотивація такого прохання – Поворознюк логічно хотів відкрити новий стадіон матчем проти Динамо.

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Але обставини склалися таким чином, що новий стадіон до матчу з Динамо відкрити не встигають, незрозуміла ситуація з полем у Кропивницькому, де Інгулець грав свої домашні матчі в першому колі. Не бачу в цьому провини керівництва петровців, просто при будівництві масштабних об'єктів бувають подібні ситуації, коли не все вдається здати у встановлені терміни.

Минулої п'ятниці ми були впевнені, що гратимемо з Інгульцем на виїзді й не розпочинали підготовку поля стадіону Динамо. Ми планували увімкнути підігрів залежно від ситуації з матчем Динамо U-19 в Іспанії. Але тепер усе змінилося, підігрів включений на повну потужність, служби клубу готують газон та сам стадіон до матчу 26-го лютого. Зараз на певних частинах поля ще лежить сніг, але ми встигнемо приготувати все до поєдинку.

Звичайно, можна було стати в позу та сказати, мовляв, якщо не встигли приготувати свій стадіон, це ваші проблеми. Але на користь проведення чемпіонату та всього нашого футболу – грати на нормальних полях та в нормальних умовах. Ми пішли назустріч Інгульцю, вдруге в сезоні наш клуб готуватиме поле та нестиме всі витрати на цю підготовку, але в підсумку зіграємо на полі хорошої якості. Це не лише на користь Динамо, а й збірної України – зіграти не на городі, а на якісному газоні та уникнути відповідних проблем із гравцями. А витрати на підготовку поля дуже суттєві, ви чудово знаєте, скільки зараз коштує і газ, і електрика", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

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