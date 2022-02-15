Главный тренер киевлян Мирча Луческу развеял слухи о том, что держит команду в Анталии из-за ситуации в Украине.

"Программа сбора была сформирована давно. Мы будем находиться в Турции до 22 февраля.

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Буду играть со своей командой на поле в любой точке Украины. В течение 2014 года в Донецке я до последнего момента был с командой. Я никого не боюсь.

Это неправда, что Динамо не покинет Анталию до особого распоряжения. После окончания сбора мы вернемся в Киев. График сбора определен на три месяца вперед. Наша задача – делать футбол красивым", – цитирует Луческу АА.

Напомним, первый поединок во второй части сезона УПЛ Динамо проведет против Ингульца в Киеве 26 февраля. Начало встречи в 14:00.

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