Головний тренер Динамо Мірча Луческу погодився відпустити Владислава Супрягу у Сампдорію, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Сампдорія перехопила Супрягу в останній момент, українець вже мав узгоджений трансфер в інший клуб, – журналіст

За інформацією джерела, остаточне рішення щодо трансферу українця у клуб Серії А ще не ухвалене – його варто очікувати не раніше понеділка.

Нагадаємо, сьогодні з'явилась інформація про перехід Супряги у Сампдорію: "моряки" хочуть орендувати українця терміном на 18 місяців з правом викупу. Раніше ЗМІ запевняли, що наступним клубом українця стане Базель.

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