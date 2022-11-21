"Діалло вийшов у матчі проти АЕКа з величезним бажанням. Заробив жовту, мало не заробив червону за ту кількість хвилин, яку зіграв. Я думаю, що тренер все вирішить. Я думаю, що Луческу зараз чекає закінчення сезону, цієї осінньої частини як ніхто. Він розуміє, що йому доведеться вводити багато нових футболістів.

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Я знаю про те, що Луческу планує робити чотири збори. Чотири короткі збори по десять днів для того, щоб футболісти мали змогу побачитися з сім'ями і не набриднути один одному. Він братиме багато молодих футболістів. Думаю, що зараз шанс для Діалло довести, що він потрібний Динамо", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, контракт сенегальнця з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2026 року.

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