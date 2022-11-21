"Диалло вышел в матче против АЕКа с огромным желанием. Заработал желтую, едва не заработал красную за то количество минут, которое сыграл. Я думаю, что тренер все решит. Я думаю, что Луческу сейчас ждет окончание сезона, этой осенней части как никто. Он понимает, что ему придется вводить много новых футболистов.

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Я знаю о том, что Луческу планирует делать четыре сбора. Четыре коротких сбора по десять дней для того, чтобы футболисты имели возможность увидеться с семьями и не надоесть друг другу. Он будет брать много молодых футболистов. Думаю, что сейчас шанс для Диалло доказать, что он нужен Динамо", – сказал Цыганык в программе "Цыганик Live".

Напомним, контракт сенегальнца с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2026 года.

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