"Сьогодні Динамо подало 14 кутових, але голів ми так і не побачили. До того ж команда у кожному матчі подає багато стандартів, а голів після них мало. Мене непокоїть цей момент. Я говорив про це на лаві.

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У цьому чемпіонаті ми подали десь 80 кутових. Часто кажу хлопцям, що для того, щоб досягти успіху при стандартах, потрібна якість. Але якість вони мають. Потрібна сміливість. Потрібно сміливіше йти на м'яч і вступати у боротьбу, щоб випередити суперника. У нас відсутня ця сміливість. І це не лише під час стандартів. Ми маємо повернути свій кураж.

У Попова були ці приходи до штрафного майданчика. Він зустрічався з м'ячем, але останнім часом Денис трохи втратив свою навичку гри на другому поверсі. Забарному та Сироті треба вдосконалюватися. Вони ще недостатньо хороші під час стандартів. У мій перший рік тут ми розігрували м'яч, приводили зайвого гравця до штрафного майданчика. У нас все виходило, і ми забивали.

Наразі суперники нас уже вивчили і приводять по 2-3 гравці ближче до кутового, щоб не дати нам розіграти м'яч. Тому нам потрібні хороші подачі, хороша боротьба. Потрібно сміливіше йти на м'яч у штрафному майданчику. У нас зараз хороший контроль м'яча і ми створюємо багато моментів, але остання подача не доходить до адресата. Цей момент мене також непокоїть. У мій час казали, що кутовий – це на 90 відсотків гол. Тоді грали інакше, були великі відстані між гравцями. Звичайно, зараз співвідношення інше, і нам потрібно покращувати цей компонент", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 14-ти турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть четвертими, набравши 26 очок.

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