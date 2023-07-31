"Це не проблема, що у нас лише один номінальний форвард Ванат. Беніто добре підготувався на зборах. Я не думаю, що кількість нападників є критичною.

Луческу здивував реакцією на розгром Миная і виділив головного героя Динамо

Наша головна проблема – позиція центрального захисника. У нас багато молодих та талановитих центрбеків, але тут потрібен досвід, а вони його не мають. Можливо, вирішуватимемо цю проблему до кінця трансферного вікна.

Можливо, підпишемо когось на позицію нападника. Але той же Беніто непогано викладався на зборах, зіграв непогано з Янг Бойз та Аль-Хілялем. Я цілком ним задоволений. Його повернення з оренди було правильним рішенням", – сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у 1-му турі УПЛ Динамо розгромило Минай з рахунком 4:1, поступаючись по ходу зустрічі.

Динамо розгромило Минай у вогняному матчі УПЛ – дубль Ваната, 2 вилучення, привози дебютанта і відчай Ярмоленка