"Это не проблема, что у нас только один номинальный форвард Ванат. Бенито хорошо подготовился на сборах. Я не думаю, что количество нападающих является критичным.

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Наша главная проблема – позиция центрального защитника. У нас много молодых и талантливых центрбеков, но здесь нужен опыт, а они его не имеют. Возможно, будем решать эту проблему до конца трансферного окна.

Возможно, подпишем кого-то на позицию нападающего. Но тот же Бенито неплохо выкладывался на сборах, сыграл неплохо с Янг Бойз и Аль-Хилялем. Я вполне им доволен. Его возвращение из аренды было правильным решением", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в 1-м туре УПЛ Динамо разгромило Минай со счетом 4:1, уступая по ходу встречи.

Динамо разгромило Минай в огненном матче УПЛ – дубль Ваната, 2 удаления, привозы дебютанта и отчаяние Ярмоленко