"Перший матч чемпіонату завжди важкий: ми не знаємо потенціал суперника та нашої команди, тому необхідно бути обережними. Розпочали гру не дуже добре, тож намагалися знайти рішення, щоб у підсумку виграти матч.

Феєричний камбек Динамо у відеоогляді матчу з Минаєм – 4:1

Ми зустрічалися з агресивним суперником з хорошою фізичною підготовкою. Сказав своїм гравцям, що нам потрібно виграти боротьбу один в один, бо, якщо ми цього не зробимо, нам буде дуже важко.

Швидкий гол? Бущан у цьому моменті не був сконцентрований, він не очікував удару, який застав його зненацька. Важко починати гру, поступаючись 0:1. Звісно, це нас трохи розлютило, але з часом ми почали грати краще і краще.

Всі сьогодні бачили, у якій хорошій формі перебуває Ванат. Він забив двічі, прийняв дуже швидке рішення, коли одразу завдав удару по воротах замість того, щоб утримувати м'яч.

Дебют Ярмоленка? Андрію потрібно більше часу, щоб звикнути до нашого чемпіонату, бо він тепер достатньо агресивний. Також йому потрібен час, щоб підвищити свій фізичний рівень. Для цього він докладає багато зусиль, попри те, що приєднався до команди пізніше та не пройшов усю підготовку. Його ставлення до процесу та до колективу просто видатне. Сподіваюся, він нам дуже допоможе. Нам потрібен такий футболіст, така особистість, з таким досвідом, як у нього.

Вважаю, ми заслужили цю перемогу, хоча був момент, коли рахунок міг стати 2:2. Загалом, у нас було більше можливостей забити після вдалих комбінацій, Минай же загрожував нашим воротам за допомогою дальніх ударів.

Хочу похвалити своїх гравців, вони зібралися у складний період, у команди хороший моральний стан, і вона є єдиним цілим", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Динамо розгромило Минай у вогняному матчі УПЛ – дубль Ваната, 2 вилучення, привози дебютанта і відчай Ярмоленка