Витівка ультрас Шахтаря у матчі 10-го туру УПЛ проти Динамо не залишилась без уваги Комітету етики та чесної гри УАФ.

Інцидент зі скандальним банером на матчі Динамо – Шахтар потрапив до рапорту арбітра Андрія Прохоровича, після чого матеріали було передано до Комітету етики чесної гри Української асоціації футболу, інформує meta-ratings.

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У Комітеті лаконічно відреагували на банер: "Розміщення банера не відповідає деяким положенням кодексу та етики чесної гри". Далі Комітет етики та чесної гри свої висновки передав до Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, який розгляне матеріали справи та винесе своє рішення щодо цього питання.

Нагадаємо, Луческу провів на чолі Шахтаря 12 років, вісім разів став чемпіоном України, шість – володарем Кубка, а також переміг у Кубку УЄФА 2008/09. У липні 2020-го він підписав контракт з Динамо та оформив чемпіонський дубль із киянами.

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