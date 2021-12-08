Проделка ультрас Шахтера в матче 10-го тура УПЛ против Динамо не осталась без внимания Комитета этики и честной игры УАФ.

Инцидент со скандальным баннером на матче Динамо – Шахтер попал в рапорт делегата поединка Андрея Прохоровича, после чего материалы были переданы в Комитет этики честной игры Украинской ассоциации футбола, информирует meta-ratings.

"Луческу – Иуда Искариот": фанаты Шахтера вывесили оскорбительное послание экс-тренеру "горняков"

В Комитете лаконично отреагировали на баннер: "Размещение баннера не отвечает некоторым положениям кодекса и этики честной игры". Далее Комитет этики и честной игры свои выводы передал Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, который рассмотрит материалы дела и вынесет свое решение по этому вопросу.

Напомним, Луческу провел во главе Шахтера 12 лет, восемь раз стал чемпионом Украины, шесть – обладателем Кубка, а также победил в Кубке УЕФА 2008/09. В июле 2020 года он подписал контракт с Динамо и оформил чемпионский дубль с киевлянами.

"Шахтар догрався": після провалу в ЛЧ "гірників" відправляють у Краматорськ, а Шериф днями розбіжиться