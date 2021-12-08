"Футбол 24" зібрав першу реакцію експертів на втрачену перемогу Шахтаря над Шерифом (1:1) у 6-му турі ЛЧ.

Кривцов і Ко не встояли / Фото ФК Шериф

Навіть у матчі за престиж, коли втрачено усе, крім честі, Шахтар не зумів здобути перемогу. Підсумки групового етапу для "гірників" просто жахають: жодної звитяги, лише 2 забиті голи та 2 набрані очки. Мізер!

Експерти налаштовані критично.

*******

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков встиг закидати Шериф шапками після першого тайму. Даремно...

Заступник Франкова – Андрій Шахов – дочекався фінального свистка, щоб підсумувати не без сарказму.

Спортивний оглядач Фокуса Данило Вереітін – про провал менеджменту Шахтаря.

Сергій Герц, консультант футбольних CRM, підкреслює легковажність господарів поля.

Ультрас Шахтаря обмежилися одним словом.

Блогер Михайло Смоловой засумнівався у талантах синьйора Роберто.

Журналіст Футбол 24 і найкращий пікчер країни Михайло Юхименко – про важливість правильного вибору.

Авторитетний телевізійний журналіст Єгор Чечеринда без купюр підсумовує виступ Шахтаря у цьогорічній кампанії + делікатно рекомендує донецькому клубу переїхати поближче до малої батьківщини (аргументи – додаються).

Останнє слово – за Сергієм Тищенком, журналістом Футбол 24 і Gazeta.ua.

Шахтар на останніх секундах втратив перемогу над Шерифом – "гірники" завершили виступи в ЛЧ, не вигравши жодного матчу