"Вони хочуть виглядати протагоністами (головними дійовими особами, – прим.). Я не звертаю на них уваги, навпаки – завжди іронічно їм аплодував.

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Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість того, аби підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета – показати, що вони здатні щось змінити. Їх дратує, що ніхто не звертає на них увагу. Написи на банерах стають дедалі образливішими, але мене це не хвилює", – цитує Луческу Playsport.

Нагадаємо, ультрас Динамо досі не можуть змиритися з роботою Мірчі Луческу на чолі їхнього улюбленого клубу і за найменшої нагоди намагаються вколоти чи образити румунського наставника.

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