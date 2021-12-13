Фанати Динамо досі не можуть змиритися з роботою Мірчі Луческу на чолі їхнього улюбленого клубу.

Чергова акція протесту проти румуна була влаштована на трибунах під час матчу проти Зорі, повідомив Football Hub.

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Ультрас Динамо вивісили банер, на якому був напис: "1 гол, 1 очко, 1 квиток до Бухаресту". Натяк на провальний виступ команди Луческу в ЛЧ і прощання з єврокубками очевидний. Після нічиєї із Зорею кияни ще й відпустили Шахтар, який з 2 очками відриву став "зимовим" чемпіоном.

Зауважимо, що чинний контракт Луческу з Динамо розрахований до літа 2023 року.

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