"Они хотят выглядеть протагонистами (главными действующими лицами, – прим.). Я не обращаю на них внимания, наоборот – всегда иронически им аплодировал.

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Они добились того, что игроки больше не ходят приветствовать их. Вместо того чтобы поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель – показать, что они способны что-то изменить. Их раздражает, что никто не обращает на них внимания. Надписи на баннерах становятся все более беспокоящими, но меня это не волнует", – цитирует Луческу Playsport.

Напомним, ультрас Динамо до сих пор не могут смириться с работой Мирчи Луческу во главе их любимого клуба и при малейшем случае пытаются уколоть или оскорбить румынского наставника.

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