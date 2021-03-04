"Це реклама всьому футболу і Динамо зокрема. Нас показують на багатьох телеканалах, зокрема і за кордоном.

Незворушний Луческу, хвилювання Жерсона і святкування тріумфу – всі емоції динамівців під час серії пенальті з Колосом

Якщо вболівальники вважають себе важливішими, ніж футбол і футболісти, я їх дружньо вітаю. Я на початку матчу дивився на фан-сектор і думав: невже вони до Львова приїхали, а сьогодні на стадіон не прийдуть? Вони мене вітають по-своєму, а я їх – по-своєму", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, акції протесту найактивніших прихильників Динамо розпочались із першого дня роботи румунського фахівця у Києві. Луческу обрав оригінальний спосіб спілкування з такими фанатами – на банер з написом "Lucescu go away" (Луческу забирайся – прим. Футбол 24) та викрикування цієї фрази він привітно махає рукою у відповідь.

Динамо – Колос: Бойко тягне у півфінал Кубка – рівні суперники, помилка Луческу, битва з минулим, крихітний позитив