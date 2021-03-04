"Это реклама всему футболу и Динамо в частности. Нас показывают на многих телеканалах, в том числе и за рубежом.

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Если болельщики считают себя важнее, чем футбол и футболисты, я их дружественно приветствую. Я в начале матча смотрел на фан-сектор и думал: неужели они во Львов приехали, а сегодня на стадион не придут. Они меня приветствуют по-своему, а я их – по- своем", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, акции протеста самых активных поклонников Динамо начались с первого дня работы румынского специалиста в Киеве. Луческу избрал оригинальный способ общения с такими фанатами – на баннер с надписью "Lucescu go away" (Луческу убирайся, – прим. Футбол 24) и выкрыки этой фразы он приветливо машет рукой в ​​ответ.

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