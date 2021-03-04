Динамо вигризло путівку до 1/2 фіналу Кубку України, здолавши Колос в серії післяматчевих пенальті. Кияни були за крок від вильоту після невдалих спроб Богдана Лєднєва та Олександра Караваєва, але Денис Бойко відбив два удари футболістів Колоса. Зрештою, фатальним став неточний постріл Олега Ільїна, який подарував команді Луческу вихід у півфінал.

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Прес-служба Динамо підготувала відеоролик з емоціями футболістів під час серії 11-метрових та після матчу. Мірча Луческу був практично незворушним – навіть невдалий удар Лєднєва не змінив виразу його обличчя. А от після перемоги в серії пенальті тренер нарешті усміхнувся, тепло поспілкувавшись з героєм вечора – Денисом Бойком.

Серед футболістів, які перебували на полі, найбільше хвилювався Жерсон Родрігес. А от Томаш Кендзьора, який перебував на лаві запасних, вразив абсолютним спокоєм. Польський захисник усміхався, неначе постійно був впевненим у підсумковій перемозі Динамо. Щоправда, промах Лєднєва змусив похвилюватися і його.

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