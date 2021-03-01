Акції ультрас проти Мірчі Луческу у Динамо вже стали невід'ємною частиною матчів "біло-синіх", але, схоже, самого румуна це абсолютно не хвилює.

Переможний матч киян проти Львова (4:1) супроводжувався висловлюваннями ультрас "біло-синіх" на адресу братів Суркісів та Мірчі Луческу.

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Прихильники Динамо вивісили банер з написом "Lucescu go away" (Луческу забирайся – прим. Футбол 24) та викрикували цю фразу. В один із моментів Мірча повернувся в сторону їхньої трибуни та несподівано для всіх помахав рукою, зірвавши овації решти стадіону. Протягом матчу це повторювалось не раз.

До слова, акції протесту найвідданіших прихильників Динамо розпочались із першого дня роботи румунського фахівця у Києві.

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