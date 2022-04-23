Луческу натякнув, коли завершить тренерську кар'єру
14:34 - Читать на русском
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поки не думає про пенсію.
"У мене є ще два роки контракту, я не знаю, що буде далі і як розвиватимуться події.
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Футбол – це любов на все життя. Не всі люблять життя так, як можуть це робити. Я не втратив ентузіазму та любові до футболу. Все залежить від того, що ви розумієте під життям. Я до цього звик, цим займаюся вже 60 років", – цитує Луческу Prosport.ro.
Нагадаємо, контракт 76-річного Луческу з Динамо чинний до 30 червня 2024 року.
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