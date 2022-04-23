"У мене є ще два роки контракту, я не знаю, що буде далі і як розвиватимуться події.

Кучук оцінив перспективи українського футболу після завершення війни

Футбол – це любов на все життя. Не всі люблять життя так, як можуть це робити. Я не втратив ентузіазму та любові до футболу. Все залежить від того, що ви розумієте під життям. Я до цього звик, цим займаюся вже 60 років", – цитує Луческу Prosport.ro.

Нагадаємо, контракт 76-річного Луческу з Динамо чинний до 30 червня 2024 року.

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