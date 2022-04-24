"Я был удивлен, но ожидал, что в какой-то момент это случится. Мы как раз вернулись со сборов в Турции, мы очень хорошо подготовились. Еще вчера у нас была тренировка, а 24 февраля раздались взрывы.

Луческу намекнул, когда завершит тренерскую карьеру

Мы поначалу подумали, что это гром, гроза. Утром мне сообщили, что подвергся обстрелу аэропорт. УАФ решила перенести возобновление чемпионата на месяц. Я понял, что нужно ехать и организовывать выезд футболистов Динамо.

Игроки были в отчаянии, они не могли покинуть страну. Тогда я через президента и УАФ попросил отпустить игроков, потому что они не могли играть в футбол в Украине. Их присутствие на футбольном поле в товарищеских благотворительных матчах имеет большее значение для имиджа клуба, чем сиденье на базе. Также таким образом футболисты подготовятся к стыковым матчам сборной Украины в отборе ЧМ-2022", – сказал Луческу в эфире Marius Tucă Show.

Напомним, сейчас Луческу с Динамо находится в Европе. Киевская команда уже сыграла три благотворительных матча – с Легией (3:1), Галатасараем (3:1) и ЧФР Клуж (0:0). Во вторник, 26 апреля, Динамо проведет спарринг с Боруссией Дортмунд.

Россия напала на Украину: среди экс-футболистов обнаружили коллаборанта, мужественный поступок тренера Мариуполя (LIVE)