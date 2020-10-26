"Я дуже вдячний Луческу. Це легендарний тренер. Він довіряє мені і знає, як потрібно зі мною працювати. Так само, як і з іншими футболістами. Я дуже ціную його роботу. Луческу дав мені впевненість у моїх силах. Він вірить у мене, а я намагаюся віддячувати своєю грою на полі.

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На позиції центрального нападника відчуваю себе трохи некомфортно. Було непросто, тому що нечасто граю на цій позиції. Потрібно більше тиснути на захисників. Я не забив Олександрії, але сподіваюся зробити це в наступних матчах", – сказав Жерсон в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, люксембуржець перебрався в Динамо влітку 2019 року, але не спрацювався з Олександром Хацкевичем. Другу половину минулого сезону Жерсон провів на правах оренди в турецькому Анкарагюджю. Однак з приходом Мірчі Луческу повернувся в Київ і став одним із лідерів команди.

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