Головний тренер Динамо Мірча Луческу не ставить результат на перше місце у списку своїх пріоритетів.

"Найголовніше для нас – створити конкурентоспроможний колектив. Друге – поставити гру. І тільки на третє місце я ставлю результат. Саме в такій послідовності наші цілі", – сказав Луческу в ефірі програми Великий футбол.

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Нагадаємо, румунський фахівець очолив киян наприкінці липня. Мірча вже навіть виграв свій перший трофей з новою командою, обігравши Шахтар у Суперкубку України.

Загалом Динамо під керівництвом Луческу провело 12 офіційних матчів і програло лише один – Ювентусу в Лізі чемпіонів. Наразі "біло-сині" одноосібно очолюють турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.

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