Кияни закріпили лідерство в чемпіонаті України перемогою над Олександрією (1:0) в 7 турі. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Динамо зустрічалося з Олександрією між двома битвами Ліги чемпіонів. Після поразки від Ювентуса кияни готуються до зустрічі з Ференцварошем, тому сьогодні Мірча Луческу використав ротацію. У центрі оборони з'явилися Попов і Сирота, а Денис Гармаш отримав перший шанс від тренерського штабу, замінивши Шапаренка. На вістрі атаки несподівано вийшов Жерсон.

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Не пройшло й хвилини від стартового свистка, як Динамо відкрило рахунок. Буяльський хитро розіграв стандарт передачею на Миколенка, той навісив у штрафний майданчик, а Попов головою розстріляв ворота! Швидкий гол від господарів, які дуже потужно розпочали зустріч. Неймовірний футбол Динамо, Олександрія до середини першого тайму буквально не могла перейти центр поля.

Кияни вмикали високий інтенсивний пресинг і відбирали м'яч у чужих володіннях. Буяльський і Гармаш змусили гостей помилитися на лінії штрафного, Денис вийшов сам на сам, але програв дуель Паньківу. Через кілька хвилин голкіперу Олександрії довелося парирувати два удари поспіль від Де Пени та Буяльського, які тонко розіграли після пасу Кендзьори. Віталій міг забивати головою з навісу Циганкова, але м'яч розминувся зі стійкою.

Олександрії тривалий час не було на полі, лише після 30-ї хвилини гості провели першу осмислену атаку. А наприкінці тайму підопічні Володимира Шарана ледь не зрівняли рахунок, коли Мишенко опинився сам в опорній зоні Динамо та віддав класний пас у розріз на Сітала. Бущан скоротив кут обстрілу, але форвард Олександрії все одно примудрився пробити – поруч зі стійкою.

Інтенсивність "динамівців" впала, тому перед перервою гра підрівнялася. Хоча Панків мусив ще раз вступити в гру та парирувати удар Циганкова з подачі Миколенко. Мінімальна перевага після першого тайму не влаштувала Мірчу Луческу – на другу половину зустрічі наставник киян випустив Шапаренка та Супрягу замість Гармаша та Жерсона відповідно.

Динамо знову встановило тотальний контроль над м'ячем, але моментів не створювало. Суперник організованіше оборонявся, а "біло-синім" бракувало різкості, яка була в дебюті. Циганков підірвав атаку чудовим пасом на хід Супрязі, однак арбітри зафіксували суперечливий офсайд, а Паньків першим встиг до м'яча. Господарі заробляли перспективні стандарти, але трансформувати їх у голи не вдавалося.

Активним був Шапаренко: вирізав вертикальні передачі у штрафний майданчик, стріляв здалеку сам. Циганков гостро пробив у ближній кут – Паньків на місці. Капітан Олександрії провів відмінний поєдинок і до останнього зберігав інтригу. Щоправда, він був безсилим, коли Супряга завершував контратаку Динамо ударом під дальню стійку. Щастя гостей, що м'яч полетів повз ціль.

Кінцівка зустрічі отримала більше вогню внаслідок вилучення Шапаренка (влетів у ногу Безбородьку, після VAR суддя змінив жовту картку на червону), який пропустить матч проти СК Дніпро-1. Олександрія створила напівмомент, однак Бущан легко взяв удар Стецькова головою.

Динамо мінімально перемогло Олександрію, набрало 17 очок і стало одноосібним лідером УПЛ. Головні конкуренти киян – Ворскла та Шахтар – розписали сьогодні нічию. За підсумками 7 турів Луческу випереджає "гірників" на 4 пункти. Олександрія залишилася в середині турнірної таблиці з 9 балами.

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