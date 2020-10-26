"Я очень благодарен Луческу. Это легендарный тренер. Он доверяет мне и знает, как нужно со мной работать. Так же, как и с другими футболистами. Я очень ценю его работу. Луческу дал мне уверенность в моих силах. Он верит в меня, а я стараюсь отблагодарить своей игрой на поле.

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На позиции центрального нападающего чувствую себя немного некомфортно. Было непросто, потому что нечасто играю на этой позиции. Нужно больше давить на защитников. Я не забил Александрии, но надеюсь сделать это в следующих матчах", – сказал Жерсон в эфире Профутбол Digital.

Напомним, люксембуржец перебрался в Динамо летом 2019 года, но не сработался с Александром Хацкевичем. Вторую половину прошлого сезона Жерсон провел на правах аренды в турецком Анкарагюджю. Однако с приходом Мирчи Луческу вернулся в Киев и стал одним из лидеров команды.

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