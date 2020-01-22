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Ловрен приступив до тренувань – хорват залишався без футболу 1,5 місяці

19:40 108 Читать на русском
Ловрен приступив до тренувань – хорват залишався без футболу 1,5 місяці
Деян Ловрен / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен найближчим часом зможе знову зіграти за Ліверпуль.

Хорватський захисник Ліверпуля Деян Ловрен повністю відновився від травми і вже приступив до тренувань. Про це 30-річний футболіст написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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"Радий повернутися до команди", – підписав Ловрен світлину з тренування.

Нагадаємо, хорват отримав травму ще 10 грудня під час матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (2:0). Наставник мерсисайдців Юрген Клопп сподівався, що захисник допоможе команді ще у попередньому турі у матчі проти Манчестер Юнайтед, однак процес відновлення дещо затягнувся.

У поточному сезоні Ловрен зіграв за Ліверпуль у 12 матчах у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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Happy to be back with the team

Допис, поширений Dejan Lovren (@dejanlovren06)

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Теги
Англія Деян Ловрен Деян Ловрен Ліверпуль Ліверпуль
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