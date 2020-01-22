Ловрен приступил к тренировкам – хорват оставался без футбола 1,5 месяца

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен в ближайшее время сможет снова сыграть за Ливерпуль.

Хорватский защитник Ливерпуля Деян Ловрен полностью восстановился от травмы и уже приступил к тренировкам. Об этом 30-летний футболист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Рад вернуться в команду", – подписал Ловрен фотографию с тренировки.

Напомним, хорват получил травму еще 10 декабря во время матча группового этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга (2:0). Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп надеялся, что защитник поможет команде еще в предыдущем туре в матче против Манчестер Юнайтед, однако процесс восстановления несколько затянулся.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за Ливерпуль в 12 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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