Клопп анонсував повернення одразу трьох гравців напередодні матчу з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився приємними новинами з клубного лазарету напередодні принципового матчу 23-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

"Схоже на те, що Матіп зможе зіграти з Манчестер Юнайтед. Фабінью можливо з'явиться, я не впевнений. Ловрен також має шанси зіграти у матчі.

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Я дуже чекаю, поки вони вийдуть на поле, і мені скажуть, що гравці можуть зіграти повний матч. Це означає багато для нас і, звичайно, сильно допомагає. Гра в неділю проти Манчестер Юнайтед, і ми всі знаємо, чого люди очікують від Ліверпуля в цьому поєдинку. Це буде великий матч і ми будемо готовими до нього", – зазначив Клопп у коментарі офіційному сайту Ліверпуля.

Нагадаємо, Ліверпуль зустрінеться з Манчестер Юнайтед в рамках центрального матчу 23-го туру АПЛ. Гра відбудеться 19 січня, початок о 18:30.

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