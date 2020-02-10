Ліверпуль провалив спробу підписати зірку Прімери за великі гроші – Клопп обіцяє повернутись

Нападник Вільяреала Семюель Чуквуезе міг опинитись на Енфілді вже цієї зими.

Ліверпуль зробив офіційну пропозицію щодо трансферу 20-річного нігерійця в січні, повідомляє авторитетний France Football.

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"Червоні" пропонували Вільяреалу за обдарованого форварда, який може зіграти на будь-якій позиції в атаці, 35 млн євро, але цього виявилось недостатньо. Представники "Жовтої субмарини" відмовлялись вести перемовини, посилаючись на клаусулу Чуквуезе – 100 млн євро.

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На Ель Мадригалі вважають, що через декілька років нігерієць принесе валенсійському клубу значно більше грошей, ніж запропонована мерсисайдцями сума. Однак, англійський гранд начебто не збирається так легко здаватись. "Червоні" можуть повернутись за Чуквуезе вже наступного літа

У нинішньому сезоні Семюель відіграв 1542 хвилини, забив 4 голи та виконав 4 асисти. Його вважають одним з найбільш перспективних гравців Ла Ліги.

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