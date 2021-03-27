Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов різко відреагував на чутки про вигадані проблеми зі здоров'ям півзахисника Тоні Крооса.

"Тоні – гравець світового класу і дуже важливий для цього скликання збірної. Припущення, що він навмисне пропустив березневий збір національної команди – брехня.

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До можливих втрат ми були готові, але віримо, що до травня всі гравці будуть у нашому розпорядженні. На Євро-2020 мені потрібно більше 11-ти виконавців для ротації основного складу", – цитує Льова France 24.

Нагадаємо, що Німеччина втратила лідера збірної за два дні до старту кваліфікації на ЧС-2022. У місцевій пресі поповзли чутки про небажання Крооса їхати до національної команди в умовах насиченого графіку.

У стартовому турі відбору Бундестім вже розгромила Ісландію, а 28 і 31 березня зустрінеться з румунами та македонцями відповідно.

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