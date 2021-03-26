Як і днем раніше це зробили норвежці, підопічні Йоахіма Льова теж перед грою одягнули футболки із написом: "Права людини". Те, що ці слова адресовані організаторам світової першості, підтвердив півзахисник Баварії Леон Горецка.

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"Наближається чемпіонат світу, і ми будемо обговорювати його. Ми хотіли показати, що не ігноруємо ці речі. Ми самі написали звернення. У нас велике охоплення, і ми можемо використовувати його, щоб показати приклад тих цінностей, які ми хочемо відстоювати. Це було очевидно", – сказав Горецка.

Раніше у пресі з'явилась інформація про смерті 6,5 тисяч мігрантів, які працювали під час підготовки до проведення ЧС-2022. Низка європейських країн вже висловила обурення цим фактом, доходить навіть до погроз бойкотувати Мундіаль. Натомість влада Катару не реагує на звинувачення, списуючи смерті на природні випадки. Майбутній чемпіонат світу повинен відбуватися з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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