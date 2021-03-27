Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв резко отреагировал на слухи о выдуманных проблемах со здоровьем полузащитника Тони Крооса.

"Тони – игрок мирового класса и очень важен для этого созыва сборной. Предположение, что он нарочно пропустил мартовский сбор национальной команды – ложь.

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К возможным потерям мы были готовы, но верим, что до мая все игроки будут в нашем распоряжении. На Евро-2020 мне нужно больше 11-ти исполнителей для ротации основного состава", – цитирует Лёва France 24.

Напомним, что Германия потеряла лидера сборной за два дня до старта квалификации на ЧМ-2022. В местной прессе поползли слухи о нежелании Крооса ехать в национальную команду в условиях насыщенного графика.

В стартовом туре отбора Бундестим уже разгромила Исландию, а 28 и 31 марта встретится с румынами и македонцами соответственно.

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