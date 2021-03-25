У четвер, 25 березня, відбулись матчі першого туру кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року. Звіти про зустрічі у групах I та J читайте на "Футбол 24".

Відбір на чемпіонат світу, 1-й тур

Група I

Англія – Сан-Маріно – 5:0

Голи: Ворд-Праус, 14, Калверт-Льюїн, 21, 53, Стерлінг, 31, Воткінс, 83

Андорра – Албанія – 0:1

Гол: Леньяні, 41

Угорщина – Польща – 3:3

Голи: Шаллай, 6, Салай, 53, Орбан, 78 – Пйонтек, 60, Юзвяк, 61, Лєвандовскі, 83

Група J

Німеччина – Ісландія – 3:0

Голи: Горецка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56

Румунія – Північна Македонія – 3:2

Голи: Тенасе, 28, Валентін, 50, Хаджі, 86 – Адемі, 83, Трайковскі, 84

Ліхтенштейн – Вірменія – 0:1

Гол: Фромельт, 84 (аг.)

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Футболісти Сан-Маріно могли сподіватись лише на диво у поєдинку з грізними англійцями, але його не трапилось. Ще до перерви команда "трьох левів" організувала три м'ячі у ворота суперника, а у другому таймі Калверт-Льюїн та Воткін довели рахунок до ганебного. Завдяки цій перемозі команда Саутгейта очолила групу I.

Національна команда Польщі поділила очки у матчі проти Угорщини. Протягом усього матчу гості були змушені відігруватись, а незадовго до фінального свистка угорці були попереду з рахунком 3:2. Рятівний гол, як і личить лідеру команди, забив нападник Баварії Роберт Лєвандовскі та вирвав нічию для Польщі.

Аутсайдери групи I Андорра та Албанія зустрілись у очному протистоянні. Албанці повністю домінували у грі, що і вилилось у єдиний переможний гол.

У групі J беззаперечним фаворитом вважається збірна Німеччини, що підопічні Льова і успішно довели у протистоянні з Ісландією. Бундестім трьома голами без відповіді забрав собі першу сходинку групи J, і дивлячись на суперників німців, вони її не повернуть.

У паралельному матчі Румунія у гольовій перестрілці виявилась сильнішою за Північну Македонію, яка буде протистояти українцям на груповому етапі Євро-2020. Варто відзначити, що македонці були близькі до камбеку та майже за хвилину відквитали два голи. Ще один поєдинок цієї групи завершився мінімальною перемогою вірменів над збірною Ліхтенштейну.

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