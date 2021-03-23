Німеччина втратила лідера збірної за два дні до старту кваліфікації на ЧС-2022
Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос пропустить найближчі матчі команди.
Хавбек мадридського Реала перебував у таборі національної команди в Дюссельдорфі, але змушений пропустити старт відбору на чемпіонат світу. Про це стало відомо за два дні до гри зі збірною Ісландії. Також Кроос пропустить матчі з Румунією та Північною Македонією.
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Офіційний сайт DFB повідомляє, що футболіст уже прибув із травмою, яку отримав ще в клубі. Лікарі збірної Німеччини провели обстеження та намагалися залікувати пошкодження. Однак віце-капітан все ж не зможе зіграти.
"Він хотів би залишитися з нами, а я не хочу обходитися без нього. Через чемпіонат Європи влітку ми вирішили, що повне одужання Крооса від травми зараз у пріоритеті", – сказав наставник збірної Німеччини Йоахім Льов.
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