Льов скептично оцінив трансфер Нюбеля до Баварії

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував скандальний трансфер із Шальке до мюнхенської Баварії голкіпера Алєксандера Нюбеля.

"Я насправді прихильник підходу, за яким молодь повинна отримувати якомога більше ігрового часу.

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Краще прогресувати вони зможуть саме так. Не знаю, чи є користь у тому, що 20- чи 21-річний гравець сидить на лаві запасних упродовж двох-трьох років", – цитує Льова Goal.com.

Нагадаємо, що Баварія оголосила про трансфер Нюбеля на початку січня. Мюнхенці підпишуть 23-річного кіпера в статусі вільного агента влітку. Воротар вже позбавлений капітанства в Шальке та навряд чи зіграє за Гельзенкірхен до кінця сезону 2019/20.

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