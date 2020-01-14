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Лёв скептически оценил трансфер Нюбеля в Баварию

14 января 21:15 202 Читати українською
Лёв скептически оценил трансфер Нюбеля в Баварию
Александер Нюбель / Imago

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал скандальный трансфер Александера Нюбеля из Шальке в мюнхенскую Баварию.

"Я на самом деле сторонник подхода, по которому молодежь должна получать как можно больше игрового времени.

Нюбель ради перехода в Баварию отказался от большей зарплаты в Шальке

Лучше прогрессировать они смогут именно так. Не знаю, есть ли польза в том, что 20- или 21-летний игрок сидит на скамейке запасных в течение двух-трех лет", – цитирует Лёва Goal.com.

Напомним, что Бавария объявила о трансфере Нюбеля в начале января. Мюнхенцы подпишут 23-летнего голкипера в статусе свободного агента летом. Вратарь уже лишен капитанства в Шальке и вряд ли сыграет за Гельзенкирхен до конца сезона 2019/20.

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